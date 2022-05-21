Konya'da motodrag şampiyonu patronunu vuran zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Konya'da motodrag şampiyonu patronunu vuran zanlı tutuklandı

21.05.2022 21:06
Konya'da motodrag şampiyonu patronunu vuran zanlı tutuklandı

Konya'da çalıştığı iş yerinin sahibi olan motodrag şampiyonunu çorbacıda vuran katil zanlısı tutuklandı.

Konya'da çalıştığı iş yerinin sahibi olan motodrag şampiyonunu çorbacıda vuran katil zanlısı tutuklandı.

Olay, saat 06.45 sıralarında merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi bulunan bir çorbacıda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2014 yılında Türkiye Motodrag Şampiyonasında şampiyon olduğu öğrenilen eğlence mekanı sahibi Mustafa Adım (44), çorbacıya gitti. Mustafa Adım'ın çalışanı olduğu öğrenilen Yusuf S. (36) de çorbacıya giderek yanında bulunan tabancayla Adım'a ateş ederek olay yerinden kaçtı. Olayda ağır yaralanan Mustafa Adım yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Adım, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili başlattığı çalışmada kısa sürede zanlı Yusuf S'yi saklandığı adrese yapılan operasyonla yakaladı. Cinayet zanlısı Yusuf S, Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yusuf S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

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Kaynak: İHA

Şampiyon, Cinayet, Meram, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da motodrag şampiyonu patronunu vuran zanlı tutuklandı - Son Dakika


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