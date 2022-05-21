Konya'da motodrag şampiyonu, silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Konya'da çalışanı tarafından tabancayla vurulan motodrag şampiyonu Mustafa Adım (43) yaşamını yitirdi.

Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Hakimiyet Sokak'ta, arkadaşlarıyla çorbacıya giden Mustafa Adım (43), işlettiği eğlence mekanında garsonluk yapan Yusuf S. (36) ile karşılaştı.

Yusuf S, tabancayla Adım'ı yaralayarak kaçtı. Arkadaşları tarafından özel bir hastaneye götürülen Adım, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından çalışma başlatan polis, şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

Hayatını kaybeden Mustafa Adım'ın, motor sporcusu olduğu, 2014'te Türkiye Motodrag Şampiyonası'nda şampiyon olduğu öğrenildi.