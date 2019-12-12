Konya'da motosiklet çalan şüpheliler yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Konya'da motosiklet çalan şüpheliler yakalandı - Son Dakika

Konya'da motosiklet çalan şüpheliler yakalandı

6 saat önce

Konya'da piyasa değeri 60 bin lira olan 2 adet motosikleti çalan 3 şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Konya'da motosiklet çalan şüpheliler yakalandı, System.String[]

Konya'da piyasa değeri 60 bin lira olan 2 adet motosikleti çalan 3 şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde merkez Meram ilçesinden piyasa değeri 60 bin lira olan 2 adet motosiklet çalındığı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından geniş kapsamlı çalışma başlatıldı. Yapılan çalışma doğrultusunda motosikletleri çalan şüpheliler motosikletlerle birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler İ.İ, F.Y. ve A.İ. ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Üç şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - KONYA

Meram, Polis, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 05:59 Kaynak: İHA
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