Konya'da motosiklet hırsızlığı yapan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

İlçe jandarma ekipleriyle yürütülen ortak çalışma neticesinde, 4 ayrı motosiklet hırsızlığına karıştığı tespit edilen A.Ö, Y.Ş. ve E.A. gözaltına alındı.

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