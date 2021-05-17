Konya Şehir Hastanesi 'ne kaldırılan yaralılardan Binbirdağ, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Motosiklet sürücüsü Binbirdağ ve arkasında bulunan A.K. (24) yaralandı.

Konya 'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü,1 kişi yaralandı.

Son Dakika › Güncel › Konya'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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