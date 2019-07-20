Son Dakika Haberleri: Konya'da motosiklet kazası: 2 yaralı
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Konya'da motosiklet kazası: 2 yaralı

55 dakika önce

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Konya'da motosiklet kazası: 2 yaralı, System.String[]
Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Kemaliye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, R.O. (19) ve V.E. (18) plakası alınamayan motosikletle gezdikleri sırada kontrolden çıkan motosiklet devrildi. Kazada, R.O. ve V.E. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine adrese ambulans sevk edildi. Yaralanan gençler ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA
Konya, Kulu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 12:02 Kaynak: İHA
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