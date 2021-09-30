Konya'nın Akşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Akşehir İstasyon Caddesi Mimar Sinan Sokağı'nda Necati A. idaresindeki 42 UFE 683 plakalı motosiklet ile Necati Ş. yönetimindeki 06 DB 4733 plakalı araç İstasyon çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Necati A, Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Durumu ağır olan Necati A, Konya'ya sevk edildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Akşehir'deki trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika