Konya'da motosiklet sürücüsü, çarptığı otomobilin tavanına düştü - Son Dakika

Konya'da motosiklet sürücüsü, çarptığı otomobilin tavanına düştü

Konya'nın Kulu ilçesinde, motosiklet sürücüsünün, çarpıştığı otomobilin tavanına düşme anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Konya'nın Kulu ilçesinde, motosiklet sürücüsünün, çarpıştığı otomobilin tavanına düşme anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Bülent O. idaresindeki 42 GG 889 plakalı otomobil, Cafer Baran Caddesi'nde, İsa G'nin kullandığı 42 GE 984 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten fırlayan sürücü İsa G, otomobilin tavanına düştü. Çevreden yetişenlerin yardımına koştuğu İsa G, ambulansın gelmesini otomobilin üzerinde oturarak bekledi. Yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bacağından yaralanan ve tedavisinin ardından taburcu edilen İsa G'nin, 1.48 promil alkollü olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı belirlendi. Sürücüye, 6 bin 485 lira para cezası uygulandığı öğrenildi. Öte yandan kaza anı, yakınlardaki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, park halindeki otomobiline binen sürücünün hareket etmesi, kısa süre sonra motosikletle aracın çarpışması, fırlayan motosiklet sürücüsünün aracın tavanına düşmesi görülüyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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