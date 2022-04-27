Konya'da motosikletin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Konya'nın Akşehir ilçesinde seyir halindeki motosikletin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Mehmet Temel (50) idaresindeki tescilsiz motosiklet, Akşehir-Afyonkarahisar kara yolunda bariyerlere çarptı.
Sürücü Temel ile motosikletteki Fikriye Temel (19) yaralandı.
Yaralılar ambulansla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Fikriye Temel, yapılan ilk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA
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