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Konya'da motosikletle traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
6 saat önce
Konya'nın Ereğli ilçesinde motosikletle traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de aralandı.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 08:55 Kaynak: İHA
Konya'nın Ereğli ilçesinde motosikletle traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de aralandı.
Kaza, Ereğli- Karaman yolu Melicek Mahallesi girişindeki kavşakta meydana geldi. Ali Y.'nin (62) kullandığı 42 V 4454 plakalı traktör ile Savaş Küçüktülü (60) idaresindeki 42 YN 720 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosikletteki Savaş Küçüktülü ve Oğuzhan Küçükçopur (43) yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Traktör sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
(İHA)
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