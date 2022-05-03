Konya'da motosikletler çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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Konya'da motosikletler çarpıştı: 3 yaralı

03.05.2022 16:12
Konya'da motosikletler çarpıştı: 3 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde motosikletlerin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde motosikletlerin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Ereğli ilçesi Taşağıl-Alhan Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taşağıl Mahallesi istikametinden Alhan Mahallesi istikametine seyir halinde bulunan N.S. (30) yönetimindeki 42 EPT 49 plakalı motosiklet ile H.K. (21) idaresindeki plakasız motosiklet çarpıştı. Kazada, NS. ve motosiklette yolcu olarak bulunan E.K. ile diğer motosiklet sürücüsü H.K. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Konya'da motosikletler çarpıştı: 3 yaralı
Konya'da motosikletler çarpıştı: 3 yaralı

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Ereğli, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da motosikletler çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'da motosikletler çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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