Konya'da motosikletli gazete dağıtıcısı, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi - Son Dakika

Konya'da otomobilin çarptığı gazete dağıtan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Beytullah A. (21) idaresindeki 42 AGJ 850 plakalı otomobil, Selçuklu ilçesi Ahmet Özcan Caddesi'nde, gazete dağıtıcısı Hasan Dayan'ın (50) kullandığı 42 DFN 83 plakalı motosiklete çarptı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, motosiklet sürücüsü Dayan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kaynak: AA
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