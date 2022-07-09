Kaza, saat 09.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi itfaiye yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.M.A. (21) ile kardeşi M.A'nın (16) bulunduğu motosiklet, sokak kavşağında plakası alınamayan bir otomobille temas etmesi sonucu kontrolden çıkarak savruldu. Kazada motosiklette bulunan Y.M.A. ve kardeşi M.E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. İki kardeş ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Mahallesi, İtfaiye, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Konya'da motosikletten savrulan 2 kardeş yaralandı - Son Dakika

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