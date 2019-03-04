Konya'da Muhasebe Haftası Etkinliği

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) tarafından 1-7 Mart Muhasebe Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) tarafından 1-7 Mart Muhasebe Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.



Programda konuşan Konya SMMMO Başkanı Seyit Faruk Özselek, Muhasebe Haftası'nın meslekleri ve meslektaşlarının anlaşılması, verdikleri emeklerin karşılığında hak ettikleri değeri görmelerine vesile olmasını temenni etti. Özselek, yakın zamanda Eskişehir, Mersin ve Ankara'da meslektaşlarının mesleğin stresine yenik düşerek kalp krizi ve benzeri nedenlerle hayatlarını kaybettiğini hatırlatarak, meslek yasalarının değişmesi gerektiğini vurguladı.



Özselek şöyle konuştu; "Buradan yetkililere sesleniyorum, bizler 112 bin meslek mensubu ve 19 bin stajyeri ile çok büyük bir aileyiz. Artık bizim sesimizi duyun. Kaç can daha vermemiz lazım, bizler can vererek değil, canı gönülden mesleğimizi icra etmek istiyoruz. Meslek camiası olarak, meslektaşlarımızın vefatı, rahatsızlanması hepimizi derinden üzerken yaşadığımız bu üzüntü verici durum bizleri içinde bulunduğumuz koşulları sorgulamaya itmektedir. Hepimizin bildiği gibi 3568 sayılı meslek yasamız, 30 yıl önce çıkmış ve artık güncelliğini yitirmiştir. Günümüzün ve mesleki ihtiyaçlarımızın değerlendirilerek tekrar gözden geçirilmesi gerekmektedir. Mali müşavirlerin başına gelebilecek ölüm, hastalık, doğum gibi mücbir hallerin kanun kapsamına alınmaması büyük bir eksikliktir. İspatı halinde beyanname ve diğer beyan gerektiren işlemlerin ertelenmesi sağlanmalıdır. Mali tatil meslek camiamızda son yıllarda sıkça dile getirilen bir sorundur. Mali tatil dönemi amacına uygun hale getirilmelidir. Ayrıca KOSGEB teşviklerinden de biz mali müşavirlerinde mutlaka yararlandırılmasını talep ediyoruz. Yine dördüncü dönem geçici verginin kaldırılmasını talep ediyor ve KDV oranlarımızın düşürülmesini ya da tevkifat getirilmesini özellikle istiyoruz. Beyan ve ödemede uzama kaosu yerine daha gerçekçi bir düzenleme yapılmasını talep ediyoruz. Evrensel bir meslek olan ve tüm dünyada geçerli olan mesleğimizin mensupları için yeşil pasaport talebimizi yenilemek istiyoruz."



"Hep beraber ülkemizi kalkındırmalıyız"



Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk selamlama konuşmasında, "Hep beraber ülkemizi kalkındırmak ve sahip çıkmak zorundayız. Bu noktada da özellikle işsiz kardeşlerimize veya yanımızdaki çalışan kardeşlerimize çok daha itinalı olmak durumundayız" derken, kendisi de mali müşavir olan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya Milletvekili Esin Kara, Muhasebe Haftasını kutladı.



AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez'in konuşmasının ardından meslekte 20. yılını geride bırakan mali müşavirlere protokol üyelerince plaketleri verildi. Muhasebe Haftası nedeniyle düzenlenen futbol turnuvasında dereceye girenler de ödüllerini aldı.



Programa, AK Parti Konya Milletvekilleri Gülay Samancı, Halil Etyemez, MHP Konya Milletvekili Esin Kara, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkan Adayı Hasan Kılca, KTO Başkanı Selçuk Öztürk, meslek mensupları ve davetliler katıldı. - KONYA

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