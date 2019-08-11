Son Dakika Haberleri: Konya'da mühimmat taşıyan kamyonda yangın
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Konya'da mühimmat taşıyan kamyonda yangın

1 saat önce

Konya'nın Akşehir ilçesinde mühimmat taşıyan kamyonda çıkan yangın söndürüldü.

Konya'da mühimmat taşıyan kamyonda yangın, System.String[]
Konya'nın Akşehir ilçesinde mühimmat taşıyan kamyonda çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Akşehir-Afyonkarahisar kara yolunun 16. kilometresinde ilerleyen 8 araçlık askeri konvoydaki mühimmat yüklü kamyonda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangında mühimmatların patlayarak çevreye saçılması sonucu kara yolu, vatandaşların güvenliği açısından trafiğe kapatıldı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Ekiplerin soğutma çalışmasının ardından Afyonkarahisar-Akşehir kara yolunda ulaşım tek şeritten kontrollü sağlandı.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 12:06 Kaynak: AA
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