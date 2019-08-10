Son Dakika Haberleri: Konya'da mühimmat yüklü kamyonda yangın
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Konya'da mühimmat yüklü kamyonda yangın

1 saat önce

Konya'nın Akşehir ilçesi yakınlarında seyir halindeki mühimmat yüklü kamyonda yangın çıktı.

Konya'da mühimmat yüklü kamyonda yangın, System.String[]
Konya'nın Akşehir ilçesi yakınlarında seyir halindeki mühimmat yüklü kamyonda yangın çıktı. Yanan kamyondan patlama sesleri geldi.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Konya - Afyonkarahisar karayolu Akşehir ilçesine bağlı Değirmenköy Mahallesi yakınlarında çıktı. Edinilen bilgiye göre seyir halinde olan mühimmat yüklü kamyon, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangında kamyonda patlamalar yaşanırken karayolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı ve olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. - KONYA
Akşehir, Konya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 06:13 Kaynak: İHA
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