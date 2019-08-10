Konya'da mühimmat yüklü kamyonda yangın
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Konya'da mühimmat yüklü kamyonda yangınKONYA - Konya'nın Akşehir ilçesi yakınlarında seyir halindeki mühimmat yüklü kamyonda yangın çıktı.
Konya Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 06:26 Kaynak: İHA
'da mühimmat yüklü kamyonda yangın
KONYA - Konya'nın Akşehir
ilçesi yakınlarında seyir halindeki mühimmat yüklü kamyonda yangın çıktı. Yanan araçtan patlama sesleri geldi.
Yangın, saat 16.00 sıralarında Konya - Afyonkarahisar Karayolu Akşehir ilçesine bağlı Değirmenköy Mahallesi yakınlarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan mühimmat yüklü kamyon, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangında kamyonda patlamalar yaşanırken, karayolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı ve olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
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