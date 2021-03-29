Konya'da mührü bozulan eğlence mekanlarındaki 62 kişiye ceza - Son Dakika

Konya'da mührü bozulan eğlence mekanlarındaki 62 kişiye ceza

29.03.2021 12:25
Konya'da mührü bozulan eğlence mekanlarındaki 62 kişiye ceza, System.String[]

Konya'da polisin denetimlerinde yasağa rağmen ruhsatsız ve mührü bozulmuş üç ayrı eğlence mekanında bulunan 62 kişi ile iş yeri sorumluları hakkında işlem yapıldı.

Konya'da polisin denetimlerinde yasağa rağmen ruhsatsız ve mührü bozulmuş üç ayrı eğlence mekanında bulunan 62 kişi ile iş yeri sorumluları hakkında işlem yapıldı.

Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürüyor. Polis ekipleri gece kısıtlama saatlerinde faaliyet gösteren üç ayrı eğlence mekanında denetim yaptı. Edinilen bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Nişantaş Mahallesi Mehmetçik Sokak'ta faaliyet gösteren isimsiz ruhsatsız iş yerini denetleyen polis ekipleri, içeride bulunan 15 kişinin GBT sorgulamasını yaptı. Sorgulamada, 1 kişinin arandığı belirlendi. İş yerinde tütün tüketimine izin verilmesinden dolayı tutanak düzenlenirken, alkol servisi olduğu ve belgesinin olmadığı görüldü. Eğlence mekanında bulunan 15 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlal ve sosyal mesafe kuralına riayet etmemekten, kumar oynayan 4 kişiye ayrıca kumar oynamaktan idari para cezası uygulandı. İş yeri sorumlusu hakkında "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama ile bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçlarından işlem yapıldı.

Denetimlere devam eden polis ekipleri, gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Ahmet Hilmi Nalcacı Caddesi'nde bir eğlence mekanının açık olduğu bilgisi üzerine burada denetim yaptı. Denetimde, mührü bozularak açılan ruhsatsız iş yerinde bulunan toplam 37 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlalden idari para cezası uygulandı. İş yeri işletmecisi hakkında da mühür bozma ve bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmaktan işlem yapıldı.

Polis ekipleri, kontrollerde merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Aşık Ömer Sokak'ta gece saatlerinde faaliyette olan bir eğlence mekanında Konya 2. Sulh Ceza Hakimliğinin kararına istinaden denetim yaptı. Kontrolde iş yerinde tütün tüketimine izin verilmesinden dolayı tutanak düzenlendi, alkol servisi olduğu ve belgesinin bulunmadığı görüldü. İş yerinde çalışan 3 kişi hakkında kimlik bildiriminde bulunmamaktan işlem yapıldı. Mekanda bulunan 7 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlal etmek ve sosyal mesafe kurallarına uymamaktan gerekli tutanak tanzim edildi. İş yeri sorumlusu ise mühür bozma ve bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmaktan adli işlem yapılması için polis merkezine teslim edildi.

Üç eğlence mekanı da zabıta tarafından tekrar mühürlendi. - KONYA

Konya'da mührü bozulan eğlence mekanlarındaki 62 kişiye ceza
Konya'da mührü bozulan eğlence mekanlarındaki 62 kişiye ceza

Selçuklu, Tütün, Polis, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da mührü bozulan eğlence mekanlarındaki 62 kişiye ceza - Son Dakika


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