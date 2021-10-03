Beyşehir'de deneme amaçlı isot biberi yetiştirdi - Son Dakika

Beyşehirli mahalle muhtarı İsmail Duman, yaşadığı yerleşim merkezinde deneme amaçlı 'isot biberi' yetiştirdi.

Şanlıurfa ile özdeşleşen bir biber türü olan isot Beyşehir'de de yetiştirilmeye başlandı.

Beyşehir'in coğrafi işaretli Çetmi şeker fasulyesinin yetiştirildiği Akçabelen Mahallesi'nde deneme amaçlı isot biberi üretimi gerçekleştirildi.

Akçabelen Mahallesi Muhtarı İsmail Duman, yerleşim merkezinde alternatif ürün olarak deneme amaçlı 5 dekarlık alanda isot biberi yetiştirdiğini belirterek, üründe hasat yapmaya başladıklarını söyledi.

Hasat dönemi ile birlikte ekilişin yapıldığı arazide toplama yaptıklarını ve kurutma işlemine de başladıklarını aktaran Duman, "Maliyeti ve bakım işleri düşük ve de verimi güzel olan biberin ekimini bölgemizde herkese tavsiye ediyorum. Mahallemizde biber ekimini 80 dekar seviyelerine çıkarabilirsek işleme değirmenini de kurabiliriz." diye konuştu.