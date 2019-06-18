Konya'da Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı
2 saat önce
Dün mahkeme salonunda vefat eden Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi için Konya'da gıyabi cenaze namazı kılındı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:19 Kaynak: İHA
Dün mahkeme salonunda vefat eden Mısır
'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı
olan Muhammed Mursi
için Konya
'da gıyabi cenaze namazı kılındı.
Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Konya'da sela okundu. Sultan Selim
Camisi'nde kılınan öğle namazının ardından cemaat ve vatandaşlar cenaze namazı için Mevlana Meydanı'nda toplandı. Mevlana Meydanı'ndaki gıyabi cenaze namazını Konya İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu
kıldırdı.
Cenaze namazına AK Parti
İl Başkanı Hasan Angı ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Mahkeme salonunda 68 yaşında hayatını kaybeden Mursi, 2013 yılından bu yana tutuklu bulunuyordu. - KONYA
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