Son Dakika Haberleri: KONYA'DA MURSİ İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI
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KONYA'DA MURSİ İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI

21 dakika önce

MISIR'da askeri darbeyle görevden uzaklaştırılan, 'casusluk' iddiasıyla yargılandığı davanın duruşması sırasında hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Konya'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

KONYA'DA MURSİ İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI, System.String[]
MISIR'da askeri darbeyle görevden uzaklaştırılan, 'casusluk' iddiasıyla yargılandığı davanın duruşması sırasında hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Konya'da gıyabi cenaze namazı kılındı.
Mısır'da dün yargılandığı mahkeme salonunda hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Konya'da Mevlana Meydanı'nda gıyabi cenaze namazı kılındı. Konya Müftüsü Ahmet Poçanoğlu'nın kıldırdığı namaza, sivil toplum örgütleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Namazda kadınlarda saf tuttu.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:30 Kaynak: DHA
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