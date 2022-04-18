Konya'da MÜSİAD üyeleri bakkalların borç defterini kapattı - Son Dakika
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Konya'da MÜSİAD üyeleri bakkalların borç defterini kapattı

18.04.2022 14:45
Konya'da MÜSİAD üyeleri bakkalların borç defterini kapattı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şubesi üyeleri, Osmanlı döneminde yaygın bir yardımlaşma yöntemi olan "zimem defteri" geleneğini sürdürerek, bazı bakkalların borç defterini kapattı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şubesi üyeleri, Osmanlı döneminde yaygın bir yardımlaşma yöntemi olan "zimem defteri" geleneğini sürdürerek, bazı bakkalların borç defterini kapattı.

MÜSİAD Konya Şube Başkanı Hilmi Kağnıcı, yaptığı yazılı açıklamada, zimem defteri uygulamasının üyelerinden büyük ilgi gördüğünü, bu geleneği gelecek nesillere aktarmanın bilinciyle hareket ettiklerini belirtti.

Ramazan başından bu yana 100'e yakın bakkal gezdiklerini ifade eden Kağnıcı, "İhtiyaç sahibi vatandaşların 500 bin liralık borcu kapatıldı. Uygulamayı özel kılan noktalardan biri, 'Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek.' hadisine sadakatle, borçlu ile borcu ödeyen kişinin birbirlerini görmemeleri, bilmemeleri oluyor." ifadesini kullandı.

Kağnıcı, geleneğin devamlılığına katkı sunarak, var olan ihtiyacın fark edilmesini sağlamanın MÜSİAD Konya olarak kendilerini gururlandırmanın ötesinde, yardımlaşma ruhunun yaşatılması bakımından umutlarını güçlendirdiğini aktararak, şunları belirtti:

"'Komşusu açken tok yatan bizden değildir.' diyen bir Peygamberin ümmeti olarak, bu geleneğin sürdürülerek daha geniş kitlelere ulaşmasını son derece önemsiyoruz. Zimem defteri geleneğiyle el uzatıyor, MÜSİAD Konya ailesini, ihtiyaç sahiplerinin hayır dualarıyla daha da büyütüyoruz."

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Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Osmanlı, Konya, Borç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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