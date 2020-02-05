Konya'da müstakil ev çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Konya'da müstakil ev çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Konya'da müstakil ev çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale geldi

6 saat önce

Konya'nın Kulu ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın itfaiyenin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.

Konya'da müstakil ev çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale geldi, System.String[]

Konya'nın Kulu ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın itfaiyenin uzun uğraşları sonucu söndürüldü. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.


Yangın, Kulu ilçesi Kemaliye Mahallesi Ahmet Baran Caddesi üzerinde bulunan tek katlı bir evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Çetin Y.'ye ait müstakil evde saat 01.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bu sırada odaları kaplayan dumanı fark eden Çetin Y., çocuklarını ve eşini dışarı çıkarttı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonunda yangını kontrol altına aldı. Sabah erken saatlerde dumanların tekrar yükselmesi üzerine itfaiye ekipleri tekrar olay yerine gelerek soğutma çalışması yaptı. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.


Yanan evde ikamet eden Çetin Y.'nin eşi, "Gece biz uyurken yangın çıktı. Bütün evimizdeki eşyalar yandı. Üzerimize alacağımız kıyafetlerimiz, mutfak eşyalarımız, her şeyimiz yandı. Sokakta kaldık. Bütün her şeyimiz yok oldu. Ev komple yandı. Çoluğumuz çocuğumuz zor kurtulduk. Evde hiçbir şey kalmadı. Ne buzdolabı, ne çamaşır makinesi, ne televizyon ne de diğer eşyalar halılarım, yatağım, yorganım... Sizlerden yardım bekliyorum, sokakta kaldık" ifadelerini kullandı. - KONYA

İtfaiye, Konya, Kulu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 10:57 Kaynak: İHA
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