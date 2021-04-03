Konya'da narkotik ekipleri 8 bin 111 uyuşturucu hap ele geçirdi - Son Dakika

Konya'da uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan polis yaptığı operasyonlarda 10 şüpheliyle birlikte 8 bin 111 adet uyuşturucu hap ve 50 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri uyuşturucu ticaretini ve kullanımını önlemek amacıyla yaptığı çalışmalarda uyuşturucu hap satan 10 şüpheliyi tespit etti. Tespit edilen şüphelileri takip eden NSM ekipleri, kent genelinde yaptığı operasyonlarla 10 şüpheliyi de yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonlarda ev, araç ve şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda toplam 8 bin 111 adet uyuşturucu hap ve 50 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 10 şüpheli hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Kullanmaktan" işlem yapıldı. - KONYA