Konya'da narkotik polisinden Dünya Kadınlar Günü'nde eğitim - Son Dakika

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında Narkorehber eğitimi verildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Meram Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim programı düzenlendi. 20'si Türk, 40'ı göçmen 60 kursiyer ve eğitici katılımcı anne ve anne adayına tercüman aracılığı ile "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında Narkorehber eğitimi verildi. Eğitime katılanlara "İki Ekmek" isimli kısa film izlettirilerek, "Uyuma" uygulamasının tanıtımı yapıldı. - KONYA