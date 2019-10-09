Son Dakika Haberleri: Konya'da narkotik polisinden uyuşturucu operasyonu
Son Dakika 3. Sayfa Konya'da narkotik polisinden uyuşturucu operasyonu

Konya'da narkotik polisinden uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Konya'da narkotik polisinin uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında 3'ü yabancı uyruklu 6 kişiden uyuşturucu madde ele geçirildi.

Konya'da narkotik polisinden uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Konya'da narkotik polisinin uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında 3'ü yabancı uyruklu 6 kişiden uyuşturucu madde ele geçirildi.


Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satan ve kullanan şahıs ve grupların yakalamasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Narkotik polisinin merkez Meram ilçesinde yaptığı çalışmalarda 3'ü yabancı uyruklu olmak üzere 6 şahıs yakalandı. Şahıslardan 281 gram eroin, 161 gram esrar maddesi, 484 adet uyuşturucu hap, 1 adet öğütücü makine, 1 adet hassas terazi ile uyuşturucu madde paketlemede kullanılan 1350 adet kilitli poşet ele geçirildi.


Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - KONYA

Konya Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Konya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 09:46 Kaynak: İHA
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