Marketteki guaj boya tüplerinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Marketteki guaj boya tüplerinden uyuşturucu çıktı

27.08.2022 12:48
Marketteki guaj boya tüplerinden uyuşturucu çıktı

Konya'da Narkotik polisinin bir markete yaptığı baskında guaj boya tüplerinin içinde uyuşturucu madde bulundu.

Konya'da Narkotik polisinin bir markete yaptığı baskında guaj boya tüplerinin içinde uyuşturucu madde bulundu. İş yeri sahibi ve yanında çalışan bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar çerçevesinde Selçuklu ilçesinde bir markette uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Erenköy Mahallesi Karlıbel Caddesinde bulunan markete polis ekiplerince hassas burunlu narkotik köpeği ile operasyon düzenlendi. Markette yapılan aramada narkotik köpeği Alex, markette arama yaptı.

Guaj boya tüplerine metamfetamin saklamışlar

Hassas burunlu narkotik köpeği Alex'in tepki vermesi üzerine kırtasiye rafında bulunan malzemelerde yapılan detaylı aramalarda guaj boya tüplerinin alt kısımlarında küçük kesikler olduğunu fark eden polis ekipleri, tüplerin içini boşalttığında metamfetamin maddesi buldu. Markette yapılan aramada 25 gram metamfetamin maddesi, 16 gram eroin ve esrar maddesi ile 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait çok sayıda fişek bulundu. Market sahibi Şükrü A. (38) ve yanında çalışan Seyit Ahmet S. (32) gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

YORUMLAR
500
Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan 6'lı masa hakkında çok sert konuştu: Bunlardan millete fayda gelmez Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan 6'lı masa hakkında çok sert konuştu: Bunlardan millete fayda gelmez Köpeklerin saldırısında ağır yaralanan çocuk gözlerini açtı Köpeklerin saldırısında ağır yaralanan çocuk gözlerini açtı
Kaynak: İHA

Narkotik, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Marketteki guaj boya tüplerinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:16 Tuğba Ekinci, tutuklanan Gülşen'in tahliyesi için sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Bebesi var
11:54 Dışişleri Bakanlığı, Macron'un Türkiye'yi hedef alan sözlerine tepki gösterdi: Sömürgeci geçmişinizle yüzleşin
11:32 Şarkıcı Ege ve Cem yılmaz asker arkadaşı çıktı! İşte 21 yıl öncesine ait o fotoğraf
11:06 CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Bay Kemal'in köstebeği kim?" başlıklı habere cevap verdi: Biraz kafa çalıştırın
11:05 Bursa'da kan donduran olay! Kız çocuklarını kaçırıp iki gün şiddet uyguladılar
11:02 Gaziantep'e göreve giden uzman çavuş, kafasından vurulmuş halde ölü bulundu!
10:52 Hakan Ural canlı yayında tutuklanan Gülşen'i topa tuttu: Maşa gibi kullanılıyorsun
10:36 Dünya basını Gülşen'in tutuklanmasını konuşuyor! İşte o haberler
10:35 Etiler'de sokak ortasında öldürülen genç intikam cinayetine kurban gitmiş!
10:22 Samsun Kasaplar Odası Başkanı'ndan, vatandaşa 'ucuz et' uyarısı: 100 TL'ye kıyma satabiliyorsanız, o ette bir şeyler aramak lazım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2022 12:48:27. #1.11#
SON DAKİKA: Marketteki guaj boya tüplerinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement