Konya'da "2. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi ve Fuarı" başladı - Son Dakika
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Konya'da "2. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi ve Fuarı" başladı

01.10.2022 14:12

Konya'da Necmettin Erbakan Üniversitesince (NEÜ) "2. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi ve Fuarı" gerçekleştiriliyor.

Konya'da Necmettin Erbakan Üniversitesince (NEÜ) "2. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi ve Fuarı" gerçekleştiriliyor.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen açılışta konuşan NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, kongreyi düzenlemekten dolayı büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Zorlu, kongrede alanında deneyimli akademisyenler ve seçkin konuşmacılarca alandaki güncel, yenilikçi yaklaşımların ele alınacağını belirtti.

Yurt içi ve dışından alanında uzman 42 doktorun kongrede çeşitli konularda katılımcılara eğitim vereceğini aktaran Zorlu öğrenci ve akademisyenlerin mesleki gelişimini artırmayı amaçladıklarını kaydetti.

Kongreye farklı konu başlıklarındaki oturumlarla devam edildi.

Fuar ve sergi alanlarındaki workshoplar, kurslar, konferanslar ve panellerle sürecek kongre 3 Ekim'de sona erecek.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Cem Zorlu, Selçuklu, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da '2. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi ve Fuarı' başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da "2. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi ve Fuarı" başladı - Son Dakika
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