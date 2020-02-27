Konya'da nefes kesen çığ tatbikatı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya'da nefes kesen çığ tatbikatı - Son Dakika

Konya'da nefes kesen çığ tatbikatı

6 saat önce

KONYA'da Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından AFAD ve ambulans helikopter eşliğinde çığ tatbikatı yapıldı.

Konya'da nefes kesen çığ tatbikatı, System.String[]

KONYA'da Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından AFAD ve ambulans helikopter eşliğinde çığ tatbikatı yapıldı.

UMKE tarafından Derbent ilçesindeki turizme yeni kazandırılmaya çalışılan Aladağ Kayak Merkezi'nde çığ tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatı Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç,  AFAD İl Müdürü Yıldız Tosun beraberindeki heyette izledi. Tatbikatta senaryo gereği kayak yapan 2 kişi çığ altında kaldı. 2 kişiyi kurtarmaya giden 4 kişi de ikinci bir facia sonucu çığın altında kaldı. İhbar üzerine harekete geçen 50 kişilik UMKE ekibi, AFAD ekibiyle birlikte paletli ambulans eşliğinde bölgeye ulaştı. Yapılan arama çalışma sonucu 2 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, diğer 4 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Durumu ağır olan bir yaralı paletle ambulansla bir süre taşındıktan sonra bölgeye çağrılan ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı. Diğer yaralılarda orada kurulan Sahra Hastanesi'nde tedavi edildi.


Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Konya, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 01:58 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Özgür Duran'ın ailesinin avukatlarından, "sabıka kaydının olayla ilgisi yok" açıklaması
Boşandığı eşi ve eşinin sevgilisini öldüren adam: Bıçak darbelerini hatırlamıyorum Yaşlı adam cinsel organı, boğazı ve bileklerindeki kesiklerle ölü bulundu "Savaş suçu işliyorsunuz" diyen Almanya, Rusya ve Esed rejimine ateşkes çağrısı yaptı

Son Dakika Haberleri
19:53 Rock mekanında piyano konseri verdi
19:42 Gizem Arıkan: Yen proje için görüşmelerim sürüyor
19:42 Gülin İyigün: Setleri çok özledim
19:08 Britney Spears'ın dans ederken ayağı kırıldı! Kırık sesi videoda çok net duyuluyor
18:39 Kerem Deveci: En karanlık anda size cesaret veren şey ideallerinizdir

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 20:14:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Konya'da nefes kesen çığ tatbikatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]