Konya'da neler oluyor: Ereğli ve Halkapınar'a 1200 kişi bulantı ve kusma şikayetiyle hastanelere başvurdu - Son Dakika
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Konya'da neler oluyor: Ereğli ve Halkapınar'a 1200 kişi bulantı ve kusma şikayetiyle hastanelere başvurdu

16.05.2022 14:51
Konya'da neler oluyor: Ereğli ve Halkapınar'a 1200 kişi bulantı ve kusma şikayetiyle hastanelere başvurdu

Konya'nın Ereğli ve Halkapınar ilçelerinde bulantı, kusma ve ishal şikayetleri binlerce kişiyi mağdur etti. 1200 kişi hastanelere başvururken, bölgedeki su hatlarından numuneler alındı.

Ereğli ve Halkapınar ilçelerinde, cumartesi gece yarısından itibaren ilçe devlet hastanelerine bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle 1200'den fazla kişi hastanelere başvurdu.

Konya'nın 2 ilçesinde bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvuru 1200'ü geçti

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Konya İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ereğli ve Halkapınar Devlet Hastanesi'nde yaşanan yoğunluk bu sabaha doğru azaldı. Hastanelere başvuranlar taburcu edilirken, sağlık durumlarının da iyi olduğu ifade edildi.

Konya'nın 2 ilçesinde bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvuru 1200'ü geçti

SU HATLARINDAN NUMUNE ALINDI

İl Sağlık Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü ile Ereğli Belediyesi ekipleri, bölgedeki su hatlarından numuneler alarak incelenmek üzere laboratuvara gönderdi. İleriki günlerde, bulantı, kusma ve ishal şikayetlerinin nedeninin netlik kazanacağı belirtildi.

Konya'nın 2 ilçesinde bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvuru 1200'ü geçti
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Halkapınar, Ereğli, Konya, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Konya'da neler oluyor: Ereğli ve Halkapınar'a 1200 kişi bulantı ve kusma şikayetiyle hastanelere başvurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'da neler oluyor: Ereğli ve Halkapınar'a 1200 kişi bulantı ve kusma şikayetiyle hastanelere başvurdu - Son Dakika
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