KONYA'da nesli tükenmekte olan balaban kuşu bulundu.

Selçuklu ilçesi 500 Evler Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaş, nesli tükenmekte olan ve Türkiye'de ender görülen balaban kuşu buldu. İhbar üzerine mahalleye giden Doğa Koruma Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü Konya Şube Müdürlüğü ekipleri, yorgun düşen kuşu alıp, Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliği'ne götürdü. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen balaban kuşu, tedavisinin ardından doğaya salınacak.