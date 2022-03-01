Konya'da ödüllü kitap okuma yarışmasına başvurular başladı - Son Dakika
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Konya'da ödüllü kitap okuma yarışmasına başvurular başladı

01.03.2022 15:18
Konya'da ödüllü kitap okuma yarışmasına başvurular başladı

Selçuklu Belediyesi tarafından 58. Kütüphaneler Haftası etkinlikleri kapsamında ödüllü okuma yarışması gerçekleştiriliyor.

Selçuklu Belediyesi tarafından 58. Kütüphaneler Haftası etkinlikleri kapsamında ödüllü okuma yarışması gerçekleştiriliyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarışma 30 Mart'ta online olarak 2 farklı yaş kategorisinde gerçekleştirilecek.

Yaş kategorilerine göre iki kitap belirlendiği bildirilen açıklamada, "10-15 yaş arasında olanlar için Yazar Zafer Karakuş'un 'Gönüllerin Şehri Konya', 15 yaşından büyük olanlar için ise Yazar Hasan Bayraktar'ın '1. Kılıçarslan İz' kitapları seçildi. Yarışmacılar kitaba sanal ortamda www.konyaokuyor.com sitesi üzerinden ulaşabilecekler." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ise Selçuklu'da çocuklar, gençler ve yetişkinlerin kütüphaneler sayesinde kitaba daha kolay ulaştığını vurguladı.

Medeniyetin gelişmesindeki en temel unsurlardan birinin bilgi ve bilginin paylaşılması olduğuna dikkati çeken Pekyatırmacı, şunları kaydetti:

"Bilgiyi yaymak, hemşehrilerimizin sosyal ve kültürel hayatlarına katkı sağlamak amacıyla eğitimin her dalına destek veriyoruz. Nitelikli okumanın ve okutmanın önemini biliyor, her zeminde bunu dile getiriyoruz. Okuma yarışmasında sizlere vereceğimiz küçük ödüllerden öte, okumanın verdiği hazzın ve katacağı vizyonun en büyük ödül olduğunun farkındayız. Belediye olarak yaşadığımız coğrafyanın değerlerini geleceğe taşıyacak olan siz değerli hemşehrilerimizi bu okuma seferberliğine davet ediyoruz."

Açıklamada yarışmayla ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Her iki kategoride de yarışmacılara 30 soru sorulacak ve sorulara doğru cevap veren yarışmacılar ödül almaya hak kazanacak. Yarışma 30 Mart tarihinde saat 21.00'da online olarak yapılacak. Yarışmanın sonunda ödül olarak her iki kategoride de birinci olan yarışmacılar laptop, ikinciler elektrikli bisiklet, üçüncüler elektrikli scooter, dördüncüler elektrikli kaykay, beşinciler ise bisiklet ile ödüllendirilecek. Yarışmaya 29 Mart'a kadar www.konyaokuyor.com sitesinden başvuru yapılabilecek."

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Selçuklu, Kitap, Konya, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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