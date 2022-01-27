Konya'da off-road kulübü üyeleri karlı yolları bu kez yoksullar için aştı - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kar yağışı nedeniyle ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştırılmasında güçlük yaşanınca, aşevinin yardımına off-road kulübü üyeleri yetişti.

Beyşehir Göl Feneri Derneği bünyesinde faaliyet gösteren ve ilçede ikamet eden yaşlı ve engelli 55 vatandaşa her gün kilometrelerce yol kat ederek sıcak yemek götüren aşevi, günlerdir etkili olan kar yağışı nedeniyle hizmet veremedi.

Bunun üzerine aşevi yetkilileri Beyşehir Off-Road Kulübünden yardım istedi.

Talebe olumlu cevap veren kulüp üyeleri, tahsis ettikleri 5 arazi aracıyla kısa sürede ihtiyaç sahiplerinin evlerine yemeklerini ulaştırdı.

Beyşehir Göl Feneri Derneği Başkanı Hasan Takavcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Beyşehir'e yağan karın ulaşımı güçleştirdiğine işaret etti.

Aşevinin ihtiyaç sahiplerine yemekleri ulaştırmakta sorun yaşaması üzerine Beyşehir Off-Road Kulübünden destek istediklerini belirten Takavcı, taleplerine olumlu karşılık aldıklarını söyledi.

Kulübün sıcak yemek dağıtımına 5 araçla destek verdiğini bildiren Takavcı, dernek üyelerine teşekkür etti.

Beyşehir Off-Road Kulübü Başkanı Ömer Yürük de Göl Feneri Derneği'nden gelen talebi büyük bir onurla kabul ettiklerini dile getirdi.

Off-road pilotu Mustafa Gül de "Biz daha önce de bu tür zorlu kış şartlarında doğada yemleme, hastaları en yakın sağlık kuruluşlarına yetiştirme gibi birçok görevde yer aldık. Böyle bir talep gelince hemen ekip arkadaşlarımızla görüşerek organize olduk. İnşallah en uç noktaya kadar ulaşmaya çalışıp, ihtiyaç sahiplerini aşsız bırakmayacağız." diye konuştu.