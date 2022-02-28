Konya'da öğrenci servisiyle otomobilin çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı - Son Dakika
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Konya'da öğrenci servisiyle otomobilin çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı

28.02.2022 10:17
Konya'da öğrenci servisiyle otomobilin çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde öğrenci servisiyle otomobilin çarpıştığı kazada 12'si öğrenci 14 kişi yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde öğrenci servisiyle otomobilin çarpıştığı kazada 12'si öğrenci 14 kişi yaralandı.

Cezmi Ö. yönetimindeki 42 YL 206 plakalı otomobil, İvriz Caddesi'nde Nurullah G'nin kullandığı 42 GAD 15 plakalı öğrenci servisiyle çarpıştı.

Kazada sürücüler ile Belceağaç Anadolu Lisesi öğrencilerinden Mihriban Kılıç, Buket Bıçak, Esra Avcı, Kardelen ve Ümmühan Binici, Melike Çelik, Perihan Doğan, Yasin Sarıhan, Cevat Demirel, İhsan Bolca, Sultan Su Yurttaş ve Sudenaz Aksoy yaralandı.

Ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Konya'da öğrenci servisiyle otomobilin çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı
Konya'da öğrenci servisiyle otomobilin çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı
Konya'da öğrenci servisiyle otomobilin çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı

YORUMLAR
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Otomobil, Ereğli, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da öğrenci servisiyle otomobilin çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'da öğrenci servisiyle otomobilin çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı - Son Dakika
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