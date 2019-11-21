Son Dakika Haberleri: Konya'da öğrenciler ara tatili bilimle geçiriyor
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Konya'da öğrenciler ara tatili bilimle geçiriyor

6 saat önce

Türkiye'nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi'nde okullara verilen ara tatilde 5-13 yaş arası öğrencilere yönelik Bilim Kampları düzenleniyor.

Konya'da öğrenciler ara tatili bilimle geçiriyor, System.String[]

Türkiye'nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi'nde okullara verilen ara tatilde 5-13 yaş arası öğrencilere yönelik Bilim Kampları düzenleniyor.


Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Konya Bilim Merkezi, 5-13 yaş arası öğrencilerin ara tatilini dolu dolu geçirmesi amacıyla Bilim Kampları düzenliyor. Konya Bilim Merkezi'nde gerçekleştirilen Bilim Kamplarında; Teknoloji-Mühendislik, Matematik ve Tasarım alanlarında çeşitli atölye çalışmalarına katılan öğrenciler, birbirinden farklı materyaller kullanarak bilimin eğlenceli haliyle tanışma fırsatı buluyor. Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul grupları için ayrı ayrı düzenlenen kamplarda; birçok eğlenceli ve öğretici bilimsel faaliyete katılan öğrenciler, kamp süresince bilime olan meraklarını artırmanın yanı sıra tasarım yeteneklerini, problem çözme becerilerini ve sosyal ilişkilerini de geliştiriyor.


Ara tatillerini Konya Bilim Merkezi'nde bilim öğrenerek geçirdikleri için mutlu olduklarını ve kampın kendileri için çok faydalı geçtiğini belirten öğrenciler, kendilerine bu imkanı veren Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. - KONYA

Türkiye, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 02:25 Kaynak: İHA
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