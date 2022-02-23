Konya'da öğrenciler "Benim Şehrime Başka Bir Bakış" etkinliğine katıldı - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, kentteki üniversite öğrencilerine "Benim Şehrime Başka Bir Bakış" etkinliğiyle tarihi ve kültürel güzellikleri tanıtıyor.

Kenti, sosyal medyada üniversitelilerin gözünden farklı bir bakış açısıyla yansıtma amacıyla düzenlenen gezilerin ilki 5 bin yıllık geçmişi bulunan Sille Mahallesi'nde düzenlendi.

Sille'yi gezen 85 öğrenci, çektiği tarihi ve doğal güzelliklerin fotoğraflarını ve görüntülerini sosyal medyada "SilleyeBaşkaBirBakış" etiketiyle paylaştı.

Görseller arasından seçilecek en güzel video ve fotoğrafın sahibi ödüllendirilecek.