Konya'da öğrenciler sinemada tarihi yaşıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya'da öğrenciler sinemada tarihi yaşıyor - Son Dakika

Konya'da öğrenciler sinemada tarihi yaşıyor

6 saat önce

Konya Büyükşehir Belediyesinin Atabey Gençlik Projesi kapsamında şehir merkezindeki liselerde okuyan öğrencileri, Büyükşehir Belediyesi Kılıçarslan Gençlik Merkezindeki sinema salonlarında "Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı" filmi ile buluşturuyor.

Konya'da öğrenciler sinemada tarihi yaşıyor, System.String[]

Konya Büyükşehir Belediyesinin Atabey Gençlik Projesi kapsamında şehir merkezindeki liselerde okuyan öğrencileri, Büyükşehir Belediyesi Kılıçarslan Gençlik Merkezindeki sinema salonlarında "Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı" filmi ile buluşturuyor.


Konya Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere tarihi yaşatmak için sinema etkinliği gerçekleştiriyor. Konya Büyükşehir Belediyesi, Atabey Gençlik Projesi kapsamında, vizyonda olan "Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı" filmini öğrencilerle buluşturuyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle iş birliğiyle Büyükşehir Belediyesi Kılıçarslan Gençlik Merkezindeki iki salonunda filmi heyecanla izleyen öğrenciler, filmi çok beğendiklerini belirterek, kendilerine bu imkanı veren Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.


Senaristliği ve yapımcılığı Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman gibi dizilerin yapımcısı Mehmet Bozdağ tarafından yapılan filmde, Balkan coğrafyasındaki zulmün önüne geçmek için zorlu bir mücadeleye girişen Fatih Sultan Mehmet'in, seçkin savaşçı birliği Akıncıların hikayesi konu ediliyor. Atabey Gençlik Projesi kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünün belirlediği okullardan sinema etkinliğine 5 bin öğrencinin katılması amaçlanıyor. - KONYA

Kılıçarslan, Atabey, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 10:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kadir Şeker'in dershane arkadaşı: Olayı duyunca bunu sadece Kadir yapabilir dedim
Son dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Kadir Şeker açıklaması: Sonucu bekleyeceğiz Son dakika: Erdoğan'dan Kadir Şeker açıklaması: Temennimiz adil bir karara varılması YTÜ'lü öğrencilerden Bedri Gencer'e tepki: Bizim hocamız olamaz

Son Dakika Haberleri
15:33 Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz, Defne Samyeli'yle ilgili paylaşımları silemedi
15:08 10 Burda AVM'de Şubat sahnesi eğlence dolu
14:43 Kaan Yıldırım'la aşk yaşadığı söylenen Hadise, haberlere sessiz kalıp Reynmen'in şarkısını söyledi
16:01 Volkan Konak'ın vasiyetini anlattı: Beni yakıp küllerimi Karadeniz'in üzerinden savurun
14:23 Vedat Mılor'den Canan Karatay'ın "Turp yerseniz turp gibi olursunuz" sözüne ilginç gönderme: Hıyar yemeyi bırakıyoruz

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 16:32:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Konya'da öğrenciler sinemada tarihi yaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]