Konya'da öğrenciler skeçler ve parodilerle İngilizce öğreniyor - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'da öğrenciler skeçler ve parodilerle İngilizce öğreniyor

06.05.2022 10:56
Konya'da öğrenciler skeçler ve parodilerle İngilizce öğreniyor

Konya'da, Karatay Fen Lisesi'nde yürütülen "English Speaking Zone" isimli e-twinning projesi kapsamında, öğrencilerin yabancı dil eğitimini desteklemek için İngilizce konuşma alanları oluşturuldu.

Konya'da, Karatay Fen Lisesi'nde yürütülen "English Speaking Zone" isimli e-twinning projesi kapsamında, öğrencilerin yabancı dil eğitimini desteklemek için İngilizce konuşma alanları oluşturuldu.

İngilizce zümre öğretmenleri Emel Yavuz, İsmail Mangırcı ve Tuğba Kırbaş'ın yürüttüğü projeyle öğrenciler, uygulamalı dil ortamında bolca pratik yapıyor.

Karatay Fen Lisesi Müdürü Hayrettin Çimen, öğrencilerin dört temel dil becerisini sınıf ortamının dışında da kullanmaya başladıklarını söyledi.

Projede, kentteki farklı okulların yanında, Denizli, Çanakkale, Tekirdağ ve Moldova'dan toplamda 10 öğretmen ve 96 öğrenci yer aldığını kaydeden Çimen, "Öğrenciler hem İngilizce dersleri esnasında hem de ders dışı zamanlarda oluşturulan alanlarda bir araya gelerek İngilizce dil becerilerini geliştirmek için çeşitli diyaloglar kurarak ufak skeçler ve parodiler sergiliyor. İsteyen öğrencilere yabancı dil becerisi daha gelişmiş olan kendi arkadaşları da moderatörlük yapıyorlar. Böylece öğretimin en etkili yöntemi olduğu bilinen akran öğrenmesi de içeren projede öğrenciler kalıplaşmış eğitim anlayışının dışına çıkıyor." dedi.

Çimen, okullarda açılan sergiler, okul websitesi haberleri, düzenlenen webinarlar ve sosyal medya mecralarında projenin tanıtımını yaparak yaygınlaştırdıklarını dile getirdi.

YORUMLAR
500
Konya'da ilkokul öğrencileri matematiği oyunla seviyor Konya'da ilkokul öğrencileri matematiği oyunla seviyor Konya Ovasında ayçiçeği ve pancarda yüksek rekolte umudu Konya Ovasında ayçiçeği ve pancarda yüksek rekolte umudu

İngilizce, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da öğrenciler skeçler ve parodilerle İngilizce öğreniyor - Son Dakika


Son Dakika
11:41 Annenin acımasızlığı pes dedirtti! Kızını ayağından zincirle bağladı, komşular yardım çığlıklarına koştu
11:29 Ukrayna, Mariupol ve Azovstal çelik fabrikasında mahsur kalan 500 vatandaşını daha tahliye etti
11:29 Güne yükselişle başlayan Dolar/TL 14,90 seviyelerinde seyrediyor
11:19 Kim Kardashian'ın kaset oyunu ifşa oldu! Cinsel ilişki videosunu bilerek internete sızdırmış
10:54 Zonguldak'ta kız çocuklarına cinsel istismarda bulunan tutuklu sayısı artıyor: Toplamda 14 kişi demir parmaklıklar ardına yollandı
11:14 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 899 liradan işlem görüyor
11:08 Tuzla Tersanesi'ndeki bir gemide gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi: 5 işçi yaralandı
11:02 1 Mayıs'ta bombalı saldırı hazırlığındaydılar! Yakalanan 6 kişi adliyeye sevk edildi
10:50 Ümit Özdağ İçişleri Bakanlığı'nın önünden Soylu'ya seslendi: Görevin bittiği zaman tutuklanacaksın!
10:41 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı andı: Bundan 50 yıl önce idam edildiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2022 11:57:02. #1.11#
SON DAKİKA: Konya'da öğrenciler skeçler ve parodilerle İngilizce öğreniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement