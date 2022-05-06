Konya'da öğrenciler skeçler ve parodilerle İngilizce öğreniyor - Son Dakika

Konya'da, Karatay Fen Lisesi'nde yürütülen "English Speaking Zone" isimli e-twinning projesi kapsamında, öğrencilerin yabancı dil eğitimini desteklemek için İngilizce konuşma alanları oluşturuldu.

İngilizce zümre öğretmenleri Emel Yavuz, İsmail Mangırcı ve Tuğba Kırbaş'ın yürüttüğü projeyle öğrenciler, uygulamalı dil ortamında bolca pratik yapıyor.

Karatay Fen Lisesi Müdürü Hayrettin Çimen, öğrencilerin dört temel dil becerisini sınıf ortamının dışında da kullanmaya başladıklarını söyledi.

Projede, kentteki farklı okulların yanında, Denizli, Çanakkale, Tekirdağ ve Moldova'dan toplamda 10 öğretmen ve 96 öğrenci yer aldığını kaydeden Çimen, "Öğrenciler hem İngilizce dersleri esnasında hem de ders dışı zamanlarda oluşturulan alanlarda bir araya gelerek İngilizce dil becerilerini geliştirmek için çeşitli diyaloglar kurarak ufak skeçler ve parodiler sergiliyor. İsteyen öğrencilere yabancı dil becerisi daha gelişmiş olan kendi arkadaşları da moderatörlük yapıyorlar. Böylece öğretimin en etkili yöntemi olduğu bilinen akran öğrenmesi de içeren projede öğrenciler kalıplaşmış eğitim anlayışının dışına çıkıyor." dedi.

Çimen, okullarda açılan sergiler, okul websitesi haberleri, düzenlenen webinarlar ve sosyal medya mecralarında projenin tanıtımını yaparak yaygınlaştırdıklarını dile getirdi.