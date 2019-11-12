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Konya'da öğrencinin öğretmeni darbettiği iddiası

6 saat önce

Konya'daki bir ortaokulda öğretmenini darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan öğrenci ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Konya'da öğrencinin öğretmeni darbettiği iddiası, System.String[]

Konya'daki bir ortaokulda öğretmenini darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan öğrenci ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Selçuklu ilçesindeki bir ortaokulda İngilizce öğretmenliği yapan M.Ö. (45), iddiaya göre öğrencilerin ödevlerini yapıp yapmadığını kontrol ettiği sırada S.G'nin (14) ödevini yapmadığını belirledi.

M.Ö, öğrencisine ödevini neden yapmadığını sorunca aralarında tartışma yaşandı. Bu sırada S.G'nin, öğretmenine hakaret edip yumruk attığı ileri sürüldü.

M.Ö, hastaneye gidip muayene olduktan sonra darp raporu alarak S.G'den şikayetçi oldu.

Öğretmenin şikayeti üzerine gözaltına alınan S.G, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Eğitim-İş Konya Şube Başkanı Özgür Ulaş Yiğit ve sendika üyeleri dün, Selçuklu ilçesinde bir ortaokul öğrencisinin öğretmenini darbettiği iddiasıyla ilgili basın açıklaması yapmıştı. Yiğit ve sendika üyeleri, öğrencisi tarafından darbedildiği öne sürülen İngilizce öğretmeni M.Ö'ye destek vermek için okul önünde bir araya gelerek olayı kınamıştı.

Selçuklu, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 12:04 Kaynak: AA
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