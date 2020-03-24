Konya'da öğretmen ve öğrenciler yıkanabilir koruyucu maske üretiyor - Son Dakika
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Konya'da öğretmen ve öğrenciler yıkanabilir koruyucu maske üretiyor

6 saat önce

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Giyim Üretim Teknolojisi Alanı öğretmenleri ile öğrencileri, yıkanabilir koruyucu maske üretimine başladı.

Konya'da öğretmen ve öğrenciler yıkanabilir koruyucu maske üretiyor, System.String[]

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Giyim Üretim Teknolojisi Alanı öğretmenleri ile öğrencileri, yıkanabilir koruyucu maske üretimine başladı.

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Giyim Üretim Teknolojisi Alanı öğretmenleri ve öğrencileri, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüse (kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında piyasadaki maske ihtiyacını karşılamak amacıyla okuldaki atölyelerde çalışmalarını yürütüyor.

Atölyelerde beyaz, turkuaz ve pembe renklerde maske üretimi gerçekleştirilerek, iç piyasa ile kamu kurum ve kuruluşlarının artan maske ihtiyacı karşılanması amaçlanıyor.

Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, gazetecilere yaptığı açıklamada, maske üretimine yönelik okul bünyesinde bir süredir devam eden altyapı çalışmalarının tamamlandığını belirtti.

Seri üretim bandı kurduklarını, solunum koruyucu maskelerin seri üretimine başladıklarını ifade eden Konuk, "Şu anda günlük yaklaşık 10-15 bin civarında bir maske üretimini planlıyoruz. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve dışarıdan destek alacağımız vatandaşlarımızla birlikte inşallah bu üretimi gerçekleştirip, içinde bulunduğumuz zor dönemde milletimize yardımcı olmaya çalışacağız." dedi.

Konuk, günlük 5 bin üretimle işe başladıklarını, bu rakamı her geçen gün artırarak, hafta sonuna kadar 50 bin maske üretmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Üretim çalışmalarını okulun döner sermayesi üzerinden gerçekleştireceklerini vurgulayan Konuk, sadece iç piyasaya değil talep gelen kamu kurum ve kuruluşlarına da maske üretimi yapacaklarını aktardı.

Yüzde 100 pamuk kumaştan üretilen maskelerin yıkanabilir özellikte olduğunu belirten Konuk, 60-90 derece sıcaklık aralığında yıkandığı zaman dezenfekte olarak tekrar kullanılabileceğini söyledi.

"Amacımız kar etmek değil"

Konuk, üretim için gerekli malzemeleri tedarik etmeye çalıştıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ne kadar talep gelirse gelsin, tamamını değerlendirmeyi düşünüyoruz. Arkadaşlarımız da bu konuda gayretli ve istekli. Burada amacımız kar etmek değil. Kardan ziyade piyasanın ihtiyacını karşılayabilmek maksadımız. Meslek liselerinin tabii böyle bir misyonu da var. İnşallah bu misyonumuzu Beyşehir'imizde, Konya'mızda gerçekleştirmiş olacağız. Üretim yapan çalışanlarımız arasında aktif öğrencilerimiz ve mezun öğrencilerimiz de var. Biz makine kullanabilen herkesle çalışmak istiyoruz. Zaten sigortalarını da yapıyoruz. Eğer ihtiyaç daha fazla olursa daha fazla çalışanla da yolumuza devam edeceğiz. Diğer illerimizde bulunan meslek liselerimiz de bu sürece elinden geldiği kadar katkı sağlamaya çalışıyor. "

Anadolu Lisesi, Beyşehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 10:56 Kaynak: AA

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