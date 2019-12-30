Konya'da öğretmenleri taşıyan minibüs devrildi: 15 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya'da öğretmenleri taşıyan minibüs devrildi: 15 yaralı - Son Dakika

Konya'da öğretmenleri taşıyan minibüs devrildi: 15 yaralı

6 saat önce

Konya'nın Seydişehir ilçesinde öğretmenleri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

Konya'da öğretmenleri taşıyan minibüs devrildi: 15 yaralı, System.String[]

Konya'nın Seydişehir ilçesinde öğretmenleri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.


Musa İşleyen yönetimindeki 42 K 4493 plakalı öğretmenleri taşıyan minibüs, kar yağışının etkili olduğu Gökhüyük Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan 14 öğretmen yaralandı.

Ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Minibüsteki öğretmenlerin Ahırlı ilçesindeki okullarda görev yaptıkları, kazanın ilçedeki okulların tatil edilmesi nedeniyle Seydişehir'e dönerken yaşandığı öğrenildi.

Seydişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, hastaneye giderek yaralıların sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.

Seydişehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 11:22 Kaynak: AA
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