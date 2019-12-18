Konya'da öğretmenleri taşıyan minibüs kamyonla çarpıştı: 13 yaralı - Son Dakika

Konya'nın Karapınar ilçesinde minibüsle kamyonun çarpışması sonucu 13 öğretmen hafif şekilde yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kepez İlkokulu öğretmelerini taşıyan ve Okul Müdürü Osman Gündüz'ün kullandığı 50 DK 111 plakalı minibüs, Karapınar-Kepez kara yolunun 29. kilometresinde Erdal Ünver idaresindeki 42 L 5113 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada, Okul Müdürü Gündüz ile minibüsteki 12 öğretmen hafif şekilde yaralandı.
Ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.