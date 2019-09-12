Konya'da okul önlerinde sıkı denetim

KONYA'da zabıta ve polis ekipleri, okul servis araçlarıyla okul önlerinde seyyar satıcı, dilenci, madde bağımlısı ve şüpheli kişilere yönelik denetimlerini artırdı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü işbirliği içinde 'Mobil Park' uygulaması kapsamında 2 yıl önce başlattığı okul önlerindeki denetimlerini bu yıl da sürdürüyor. Öğrencilerin, eğitim- öğretim yılı boyunca güvenli bir şekilde okula gelip gitmeleri ve sağlıklı gıdalar tüketmesi için zabıt ve polis işbirliğinde gerçekleşen uygulama kapsamında, bugün merkez Selçuklu ilçesindeki Adnan Hadiye Sürmegöz Ortaokulu önünde denetim yapıldı. Polis ve zabıta, okul çevresinden geçen araç ve motosikletleri durdurup arama yaptı, sürücülerin ehliyetlerini kontrol etti. Okul önünde park halindeki araçların plakaları da tek tek kontrol edildi. Ekipler, okul çevresinden geçen şüpheli kişileri de durdurup, kimlik kontrolü ve üst araması yaptı. Okul önünde seyyar satıcıya rastlanmazken, şase numarası bulunmayan bir motosiklet trafikten men edildi.

Polis ve zabıta, okul çıkışında ise öğrenci servis araçlarını kontrol edip, Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği kriterlerine uygun olup, olmadığını inceledi. Servis aracı içinde emniyet kemerlerinin olup olmadığı ve öğrencilerin, kemer takıp takmadığı da denetlendi. Denetime, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Muharrem Karabacak da eşlik etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı komiseri Ahmet Kabakçı, uygulamanın 2 yıldır devam ettiğini ve uygulama sayesinde okul çevresinde suç oranlarının azaldığını belirtti. Kabakçı, "İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle müşterek uygulamaya geçirilen Mobil Park uygulamamız ile okul önlerinde özellikle okul giriş- çıkış saatlerinde; okul çevresinde okul ile alakası olmayan şahıslara yönelik uygulamalar yapıyoruz. Seyyar satıcılar, dilenciler, madde bağımlısı kişileri kontrol ediyoruz. Bununla birlikte servis araçlarını da kontrol etmekteyiz. Araçların güzergah üzerindeki izin belgesi, emniyet kemeri, okul taşıtı levhalarının olup, olmadığı, araçların uygunluğuyla ilgili çalışmalar yapmaktayız. Hiçbir belgesi olmadan korsan taşımacılık olarak faaliyet gösteren araçlarla ilgili denetimlerimizi de sürdürmekteyiz" diye konuştu.

Denetimlere katılan Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Muharrem Karabacak da Konya genelinde taşımalı sistem dahil, 450 bin öğrencinin sorunsuz bir şekilde taşınması için denetimlerin yapıldığını ve şu ana kadarda sorunsuz bir taşımanın gerçekleştiğini kaydetti.

Okullar açılmadan önce de servis araçlarında görevli şoför ve rehberler için bilgilendirme toplantıları gerçekleştirdiklerini ifade eden Karabacak, şunları söyledi:

"Amacımız 2019-2020 eğitim- öğretim yılını kazasız, belasız uygun sevkiyatı yapmak. Bugün kadar Konya ilimizde şükürler olsun ki herhangi bir kazamız olmadı. Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği'nde belirtilmiş olan tüm kriterler hem araç adına, hem seçkin personel ve şoförlerimiz adına uygulanmış durumda. Okullar başlamadan önce İl Emniyet Müdürlüğümüz, Zabıta Daire Başkanlığımız ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte odalarımızın iştirakleri, üyelerimiz, şoför ve rehber personelinin katılımıyla bilgilendirme toplantıları yapıldı. Bu toplantılar verimli geçiyor ve sezona hazırlık yapılıyor. Konya il genelinde taşımalı eğitim dahil 450 bin yakın öğrencimizin sevkiyatı sorunsuz bir şekilde yapılıyor."

Velilere, korsan taşımacılık konusunda uyarıda bulunan, en büyük güvenlik zafiyetinin de burada oluştuğunu belirten Karabacak, "Bizler sorumlu yöneticiler olarak olaylar vuku bulmadan Konya genelinde Valilik ve Belediyemizle önlem aldık. Önlem almaya da devam ediyoruz" dedi.