Konya'da okulda iftar yapan öğrenciler "meddahla" eğlendi - Son Dakika
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Konya'da okulda iftar yapan öğrenciler "meddahla" eğlendi

27.04.2022 09:53
Konya'da okulda iftar yapan öğrenciler "meddahla" eğlendi

Konya'nın Selçuklu ilçesindeki Kaşgarlı Mahmut Ortaokulu öğrencileri, okulda yaptıkları toplu iftar sonrası "meddah" ile eğlendi.

Konya'nın Selçuklu ilçesindeki Kaşgarlı Mahmut Ortaokulu öğrencileri, okulda yaptıkları toplu iftar sonrası "meddah" ile eğlendi.

Okul bahçesinde düzenlenen programda Kur'an'ı Kerim okundu, okul müdürü Selami Ertekin tüm öğrencilerin ramazanının ve Kadir Gecesi'ni kutladı.

Geleneksel Konya pilavı ile oruçlarını açan öğrenciler, daha sonra sahneye çıkan Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Osman Bozdemir'in hazırlayıp sunduğu "meddah" gösterisini izledi.

Öğrenciler, meddahın anlattığı eğlenceli hikayeleri neşe içinde dinledi.

Gösterinin sonunda öğrencilerle topaç çeviren meddah tüm öğrencilere günün anısına birer topaç hediye etti.

Meddah Osman Bozdemir, meddahlığın geleneksel Türk tiyatrosu ve temaşa sanatının günümüze ulaşabilmiş nadir türlerinden biri olan olduğunu söyledi.

Etkinliğe Konya İl Milli Eğitim Şube Müdür Yardımcıları Mustafa Sakarya, Mustafa Kurt, Eğitim-Bir-Sen Konya Şube Başkanı Nazif Karlıel, öğrenciler ve veliler katıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da okulda iftar yapan öğrenciler 'meddahla' eğlendi - Son Dakika


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