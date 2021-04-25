Konya'da okuldaki atıklardan sıvı gübre üretiyorlar

Konya'da Sıfır Atık Projesi kapsamında öğrenciler ve öğretmenler okuldaki atıklardan kendi yaptıkları düzenek ile sıvı gübre üretiyor. Üretilen gübre ile okulda yetiştirdikleri mantarın verimi artırılan proje ile evsel atıkların doğaya kazandırılması ve öğrencilerin bilinçli hale getirilmesi hedefleniyor.

Konya'da Sıfır Atık Projesi kapsamında özel bir okuldaki öğrenci ve öğretmenler kendi yaptıkları düzenek ile sıvı gübre üretmeye başladı. Okuldaki öğretmen ve öğrencilerin yanı sıra personelin de atıklarını biriktirdiği kutuya ph düzenleyici sıkılarak atıklar 10-15 gün içerisinde sıvı hale geliyor, ayrıca okulda üretilen mantara eklenen sıvı gübre ile metrekareden alınan verim artırılıyor. Proje ile bir taraftan evsel atıkların doğaya kazandırılması amaçlanırken diğer taraftan da öğrencilerin bilinçli hale getirilmesi hedefleniyor.

"Amacımız evsel atıkların çöpe atılması yerine daha faydalı bir şekilde doğaya kazandırılması"

Doğal ürünlerin üretilmesi ve sıfır atık projesine özel bir ilgisi olduğunu anlatan okul müdürü Mustafa Dursun, "Bu sebepten dolayı evsel atıkların dönüştürülmesi üzerine benzer projeleri araştırdık. Özellikle ülkemizde ve yurtdışında olan projeleri araştırdık. Ülkemizde de emsali olan fakat kendi okulumuzun ürettiği sıfır atık yani sıvı gübre çöp kutusu ürettik. Ürettiğimiz çöp kutusu 50 litre boyutunda, gündelik hayatta evlerin içerisinde kullanılabilecek durumda. Bizim buradaki amacımız evsel atıkların çöpe atılması yere daha faydalı bir şekilde doğaya kazandırılması. Ramazan ayında özellikle binlerce ton gıda israf oluyor, bunları doğaya karıştırmak en büyük amacımız. Bu düzeneğin içerisine önce çöplerimizi atıyoruz ardından üstüne talaş serpiyoruz, sonrasında da konsantrasyonu artırıcı ph düzenleyici sprey sıkıyoruz. Bu sprey bakterilerin üremesini sağlıyor ve böylelikle sıvı gübre için ilk adımımız gerçekleşmiş oluyor. Günlük çöp oranı değiştiği için çöp kutusunu büyük tuttuk. Türk kültürümüze uygun evsel atıklarımızın litresine uygun ve Türk kültürüne daha yatkın boyutta bir kova ürettik. Kovada her gün attığımız çöpün üzerine sıvı konsantrasyon artırıcı bir sıvı döküyoruz talaşla beraber. Bir hafta 10 gün civarında da sıvı gübreyi vermeye başlıyor. Alttaki musluğu açtığımız zamanda sıvı gübre dökülmeye başlıyor" dedi.

"Sıfır atığın evden başlaması taraftarıyız"

Projenin, öğrencilerle üretimine devam edilebilerek TÜBİTAK projesine haline gelebilecek bir adım olarak düşündüğünü anlatan Mustafa Dursun, "Projelendirildikten sonra satımı gerçekleştirilerek üretimiz hızlandırılabilir. Sıfır atık projesine ülkemizde önem veriliyor. Özellikle devletimiz buna ciddi önem veriyor, hem bilgilendirme hem bilinçlendirme çalışmaları yürütüyor. Sokaklarda gördüğünüz üzere farklı farklı sıfır atık kutuları mevcut. Biz buna ek olarak sıfır atığın evden başlaması taraftarıyız. Sıfır atığın ev içerisinden başlarsa daha bilinçli olunacağı taraftarıyız. Hem gıdalarımız çöpe gitmeyecek hem de daha faydalı bir şekilde kullanmış olacağız" diye konuştu.

"Bu projeyle çocuklarımızı bilinçli hale getiriyoruz"

Türkiye'de çeşitli sıvı gübrelerin bulunduğunu anlatan Dursun, "Özellikle farklı hayvansal gübreler var mesela yarasa gübresi gibi. Ama evsel atıklar üzerinde sadece sıvı üretim açısından çöp kutuları yeni üretime başlandı. Özellikle büyük firmalar için kullanımı mevcut değil. Yani büyük yemekhaneler, yemek fabrikalarının atıklarından oluşabilecek herhangi bir sıvı gübre üretimi şu an mevcut değil. Bunların tankları da yavaş yavaş üretilmeye başlandı. Tank ve çöp kutularının üretilmesinden ziyade bu bilince sahip olmak daha büyük önem arz ediyor. Üretimi ve gereken şartları oluşturduk fakat bu bilinç yoksa eğer bu bizim için sıkıntı. İstediğiniz kadar bunun üretimini yapın fakat biz bunu gıda israfını önlemek ve çıkan atıkların doğaya kazandırılması için küçük yaşlarda bilinçli bireyler yetiştirmek zorundayız. Bizim de bunu okulda yapma amaçlarımızdan birisi de bu. Bu projeyle çocuklarımızı bilinçli hale getiriyoruz, sıfır atığa hazırlıyoruz, sıfır atığın yanında gıdaların doğaya kazandırılmasının ne kadar büyük önem arz ettiğini de öğrencilerimiz bu amaçla öğrenmiş oluyorlar" şeklinde konuştu.

"Balık, kemik, bozulmuş ve küflenmiş gıdalar haricinde tüm gıda türü kullanılabilir"

Kendi ürettikleri çöp kutusuna değinen Dursun, "Hemen altında sıvı gübreyi alabileceğiniz bir musluk aparatı var, dediğim gibi bunu biz ürettik. İç tarafında çöplerin aşağıya değmemesi için ızgara ürettik öğrencilerimiz, arkadaşlarımız ve personelimizle beraber. Çöp ızgaranın üzerine biniyor ve sıvı gübre üretimi başlamış oluyor. Sıvı gübre üretiminde balık, kemik, bozulmuş ve küflenmiş gıdalar haricinde tüm gıda türünü buraya atıp da sıvı gübre üretebilirsiniz. Bu ürettiğiniz gübreleri bahçenizde, evdeki çiçeklerinizde bile kullanabilirsiniz. Hatta biz okulumuzda kültür mantarı üretimi yapıyoruz. Kültür mantarında da sıvı gübresini kullandık" ifadelerini kullandı. - KONYA