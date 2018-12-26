Konya'da Okullara Kar Tatili
1 saat önce
Konya'da devam eden kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle kent merkezindeki okullar tatil edildi.
Konya
'da devam eden kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle kent merkezindeki okullar tatil edildi.
Konya Valiliğinden yapılan açıklama göre, devam eden kar yağışı, aşırı don ve buzlanma dolayısıyla merkez Meram
, Karatay
ve Selçuklu
ilçelerinde, ilk ve orta dereceli okullar bir gün süreyle tatil edildi.
Açıklamada ayrıca, "İl genelinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamileler, engelliler, harp malulü ve gaziler, özel kreş ve gündüz bakımevleri, çocuk kulüpleri de bir gün süre ile idari izinli sayılacaklardır." ifadesi kullanıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:49 Kaynak: AA
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