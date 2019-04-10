Son Dakika Haberleri: Konya'da, Okullarda Zil Sesleri Sustu

Konya'da, Okullarda Zil Sesleri Sustu

56 dakika önce

KONYA İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün kararıyla, kentte ilk ve orta dereceli okullarda, teneffüslerde zil çalma uygulaması kaldırıldı.

Konya'da, Okullarda Zil Sesleri Sustu, System.String[]
KONYA İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün kararıyla, kentte ilk ve orta dereceli okullarda, teneffüslerde zil çalma uygulaması kaldırıldı.

Kentte geçen hafta itibariyle ilk ve orta dereceli okullarda zil çalma uygulaması kaldırıldı. Kararla birlikte hem gürültü kirliliğinin önüne geçilmesi, hem de öğrencilerin zamanın öneminin farkına varması amaçlanıyor. Alınan kararı sosyal medya hesabından duyuran İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, "Okul zillerimiz susuyor. Çünkü; çocuklarımızın zamanın öneminin farkında olmasını ve onu yönetmeyi okulda öğrenmelerini, çocuklarımızın öğretmenlerimizden 'iyi dersler'i duymalarını, hasta, yaşlı ve çocukların daha mutlu olmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeni uygulamadan bazı öğrenciler memnun olurken, bazıları ise bunun yararlı olmayacağını düşünüyor.

? - Konya
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:30 Kaynak: DHA
Konya, Güncel
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