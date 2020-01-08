Konya'da "Okullarımız Çiçek Açıyor" Projesi devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya'da 'Okullarımız Çiçek Açıyor' Projesi devam ediyor - Son Dakika

Konya'da "Okullarımız Çiçek Açıyor" Projesi devam ediyor

6 saat önce

"Konya İnsan Mektebi Kültür Davamız" kapsamında yürütülen "Okullarımız Çiçek Açıyor" Projesi'nin uygulandığı okulların öğrencileri, yetiştirdikleri çiçekleri İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük'e hediye etti.

Konya'da

"Konya İnsan Mektebi Kültür Davamız" kapsamında yürütülen "Okullarımız Çiçek Açıyor" Projesi'nin uygulandığı okulların öğrencileri, yetiştirdikleri çiçekleri İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük'e hediye etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Büyük, "Okullarımız Çiçek Açıyor" Projesi'nin önemine değinerek, bunun yürütülmesinde emeği geçen öğrenci, öğretmen ve okul yöneticilerine teşekkür etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen projenin, öğrencilerdeki sorumluluk duygusunu artırmayı hedeflediği belirtildi.


Öğrenciler, yetiştirdikleri çiçeklerden Konya Büyükşehir Belediyesine de hediye etmek istediklerini dile getirdi.

Programa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Servet Altuntaş ve Okan Tekkalan ile okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler de katıldı.

Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 06:02 Kaynak: AA
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