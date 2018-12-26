Konya'da Okuyan Üniversite Öğrencilerinden Köy Okullarına Yardım

Konya Karatay Üniversitesi öğrencileri Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki iki köy okulunda eğitim gören öğrencilere ayakkabı, giyecek ve kırtasiye yardımında bulundu.

Konya Karatay Üniversitesi öğrencileri Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki iki köy okulunda eğitim gören öğrencilere ayakkabı, giyecek ve kırtasiye yardımında bulundu.



Sabah saatlerinde 30 kişilik bir toplulukla Siverek ilçesine gelen Üniversiteli öğrenciler, sabah kahvaltılarını yaptıktan sonra, daha önce belirlenen ilçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Dönemeç ve Küçük Çatlı ilkokullarına hareket etti.



Öğle saatlerinde Dönemeç İlkokuluna ulaşan Üniversite öğrencilerini, köy okulunda okuyan öğrenciler sevinçle karşıladı. Üniversite öğrencileri de yanlarında getirdikleri ayakkabı, mont, kazak, bot, atkı, bere ve kırtasiye gibi yardım malzemelerini öğrencilere dağıttı. Kısa sürede tanışıp kaynaşan üniversite öğrencileri ile ilkokul öğrencilere hep berber şarkı söyleyip, halay çekerek eğlendi. Yaptıkları yardım ile ilgili açıklamada bulunan Konya Karatay Üniversitesi öğrencisi ve girişimciler Topluluğu Takım Lideri Hayrani Keskin, "Bir tebessüm ol projemizin amacı, birkaç öğrencimizde ne kadar bir tebessüm bırakabilirsek, bizlerde o kadar kendimizi iyi his ediyoruz. Geçen senede sosyal sorumluluk projesi kapsamında böyle bir proje gerçekleştirmiştik. Çok fazla yoruluyoruz ama aldığımız bir tebessümle çok fazla mutlu oluyoruz. Siverek'i seçmemizin sebebi içimizden Urfa Siverekli bir arkadaşımızın olması ve onun bize burayı tavsiye etmesiyle oldu. Bizde kısa bir süre içinde girişimlerde bulunarak, yirmi gün içeririnde yüz tane öğrencimize yetecek yardımları topladık. Bu yardımların içinde bot, mont, kırtasiye malzemesi, atkı, bere ve buna benzer bir sürü eşya topladık. Ben bizi destekledikleri için Üniversiteme çok teşekkür etmek istiyorum ve bize destekleyici olan herkese teşekkürler" dedi. Yardımların Siverek köy okullarına gelmesinde vesile olan Konya Karatay Üniversite Psikoloji öğrencisi Sultan Zehra Ötlü, "Bu projenin aslında Siverek'te olmasına ön ayak oldum. Ben Siverekliyim ve Siverek'e ve öğrencilerine hiçbir faydamın bu ana kadar dokunmadığını fark ettim. Bunun özerine bende istedim ki okulumdaki arkadaşlarımla beraber Siverek'e bir faydamız olsun. Siverek'e bir yardım yapalım. Bunun özerine otuz Üniversite öğrencisi olarak buraya yüklü yardım kolileriyle Siverek'e geldik. Öğrenciler, öğrenciler için geldik yani. Dünden beri yoldayız biz ve bu sabah ilçeye vardık ama hiç birimizin yüzünde, gözünde bir yorgunluk yok. Herkes heyecanla öğrencilere getirdiğimiz hediyeleri dağıtıyor. Minik öğrencilerde gördüğümüz tebessüm ve mutluluk hepimizin yorgunluğunu unuturdu. Çok mutluyuz" şeklinde konuştu.



Dönemeç dördüncü sınıf öğrencisi Mahmut Darduş, "Dışarıdan gelen abla ve ağabeylerimiz bize çeşit çeşit elbiseler getirdi. Bu elbiseler arasında pantolon, mont, bot, atkı, kazak getirdi. Onlar bizi çok düşünüyor, ben onlara çok teşekkür ediyorum" diye konuştu



Dönemeç İlkokulunda yapılan yardımlardan sonra grup Aşağı Çatlı ilkokuluna geçerek burada da okuyan öğrencilere yardım malzemelerini dağıtarak, ilçe merkezine geri döndü.



Üniversite öğrencilerine Siverek Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Önder Andiç ve Özel Büro görevlileri eşlik etti. - ŞANLIURFA

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