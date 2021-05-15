Konya'da okuyan yabancı uyruklu öğrencilerden İsrail'e tepki - Son Dakika

Konya'da okuyan yabancı uyruklu öğrencilerden İsrail'e tepki

15.05.2021 14:45
Konya'da okuyan yabancı uyruklu öğrencilerden İsrail'e tepki, System.String[]

Konya'da okuyan yabancı öğrenciler, sosyal medyada yayımladıkları videoyla İsrail'in Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Konya'da okuyan yabancı öğrenciler, sosyal medyada yayımladıkları videoyla İsrail'in Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Videoda öğrenciler adına konuşma yapan Iraklı Shaheen Shorba, Kudüs'te yine insanlık dışı olayların yaşandığını vurguladı.

Dünyanın yaşananlara sessiz kaldığını söyleyen Shorba, şunları kaydetti:

"Hepimiz biliyoruz ki daha önce Batı'da yaşanan en ufak bir olayda ve ufak bir can kaybında tüm dünya, Müslüman ülkeler de dahil olmak üzere ayağa kalkmakta ve tepki göstermekte birbirleriyle yarışmaktadır. Fakat, nedense İslam coğrafyasının birçok yerinde her gün yüzlerce kişi ölmesine ve zulüm altında yaşamasına rağmen bu durum normal karşılanıyor, hiç kimseden tepki görmüyor ve hatta haber değeri bile taşımıyor."

Her fırsatta "insan hakları", "özgürlük" ve "eşitlik" diyenlerin zulme uğrayanlar Müslüman olunca sustuğunu ifade eden Shorba, bu durumun asıl sorumlusunun Batı dünyasından çok İslam ülkesi olduğunu söyleyen ve mezhep, ırk, dil gibi konularda ayrılığa düşüp bir türlü birleşemeyen Müslüman ülkeleri olduğunu belirtti.

Shorba, bu davanın sadece Filistin'in değil tüm Müslümanların davası olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Eğer hala zerre kadar imanımız varsa o zavallı insanlar, küçücük çocuklar ve kadınlar o mücadeleyi verirken ve İslam'ın ilk kıblesine bu saldırılar yapılırken bizler evimizde hiçbir sorun yokmuş gibi rahatça yaşayamayız. Gerçek karşılık 1,5 milyarı aşkın Müslüman'ın sadece din için birleşmesi, siyasi, ekonomik veya fiziki olarak bir karşılık vermesidir. Biz birleştiğimiz ve kararlı olduğumuz zaman bu kadar kalabalık bir nüfusu dünyadaki hiçbir güç karşısına alamaz. Müslüman kardeşlerim lütfen artık uyanın, kendinize gelin ve bu zalimlere bir daha böyle bir zulmü akıllarından dahi geçirmeyecek kadar gerçek ve güçlü bir karşılık verelim. Mescidi Aksa için, Kudüs için, Filistin için birleşelim. Doğu Türkistan için, Suriye için, Yemen için, Afganistan için, Irak için birleşelim."

Müslüman, Mescit, İsrail, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da okuyan yabancı uyruklu öğrencilerden İsrail'e tepki - Son Dakika


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